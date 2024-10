Tottenham goleia West Ham em clássico londrino

Com ótima atuação no segundo tempo, o Tottenham, em casa, goleou o West Ham por 4 a 1 neste clássico londrino pela oitava rodada da Premier League. O destaque do duelo neste sábado, 19 de outubro, foi Son de volta ao time após desfalque nas últimas rodadas. Com grandes jogadas, fez o quarto gol dos Spurs e teve participação em outros dois. O West Ham saiu na frente com Kudus (que acabaria expulso no fim), mas o time da casa empatou ainda no primeiro tempo com Kulusevski, o outro destaque da partida. Na etapa final, Bissouma, um gol contra de Areola e Son construíram a goleada do time da casa.

O Tottenham chega a 13 pontos. Dessa forma, tem a chance de terminar a rodada na sétima posição, dependendo dos demais resultados. O West Ham parou nos 8 pontos. Dessa forma, está na parte de baixo da tabela, mas ainda longe da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Richarlison de volta

O jogo também marcou a volta de Richarlison, que entrou aos 35 minutos da etapa final após dois meses inativo. O brasileiro recebeu muitos aplausos, mas foi discreto nos poucos minutos em campo. Outro brasileiro na partida, Lucas Paquetá, não fez um bom jogo, levou cartão amarelo e saiu antes do término da partida. Mas recebendo muitas vaias da torcida da casa, devido ao seu suposto caso com as apostas.