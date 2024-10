Textor se queixa de empate do Botafogo com o Criciúma: ‘Lição dura e cruel’

O dono da SAF do Glorioso também se incomodou com uma pergunta em referência ao desempenho de 2023 e a classificou como estúpida

O Botafogo sentiu um gosto amargo no empate em 1 a 1 com o Criciúma, no Maracanã, na última sexta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Alvinegro controlou a maior parte do confronto e ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Assim, após o duelo, o dono da SAF do clube se manifestou e queixou-se do resultado. Ainda frisou que trata-se de um aprendizado para os jogadores.

“Lição dura e cruel. É um jogo que nós dominamos por completo. O Criciúma fez um jogo estruturado, com boa estratégia. Nos deixaram longe do gol, o goleiro foi incrível. O time deles lutou muito. Defesas com a ponta dos dedos, foi esse tipo de noite. Esse tipo de jogo não lembra nada bizarro. Ninguém olha para trás”, detalhou o proprietário norte-americano.

Posteriormente, Textor ainda se incomodou com uma pergunta que fazia referência ao desempenho do time no ano passado. Principalmente na reta final da Série A. Deste modo, o empresário classificou o questionamento como grosseiro.