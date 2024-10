Sport x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão da Ilha do Retiro recebe o Botafogo, de São Paulo, almejando se recuperar na Série B, se consolidar no G4 e até colar na liderança

O Sport vai encarar o Botafogo-SP, neste domingo (20) , às 19h30, na Ilha do Retiro. O duelo pela 32ª rodada da Série B é a oportunidade do Rubro-Negro pernambucano se consolidar no G4 da competição, principalmente após tropeço em seu último compromisso. Ainda por cima vai encarar um oponente que está desesperado na competição.

Como chega o Sport

O Rubro-Negro pernambucano teve quebrada a sua sequência de nove jogos de invencibilidade na Segunda Divisão. Afinal, perdeu para o Operário, em casa, no seu último compromisso. Mesmo assim, a boa fase permitiu que o Sport passasse a integrar a zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Com isso, o Leão da Ilha do Retiro tem como prioridade dar uma resposta rápida a esse tropeço. Exatamente para se consolidar no G4 e até colar na liderança. Atualmente, o time ocupa o terceiro lugar, com 53 pontos.

O técnico Pepa contará com um retorno importante. Trata-se do zagueiro e capitão Rafael Thyere, que cumpriu suspensão no último jogo da equipe. Desta forma, ele voltará a formar a dupla de zaga com Chico. Além da ida de Luciano Castán para o banco de reservas. O substituto não conseguiu aproveitar a oportunidade, na verdade falhou em um dos gols do último adversários e foi até vaiado. Em contrapartida, o comandante português terá dois desfalques para este duelo. Tratam-se do goleiro Caíque França e o meio-campista Felipe. O arqueiro não conseguiu se recuperar a tempo de contusão no tornozelo esquerdo.