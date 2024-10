Roger Machado destaca elenco após vitória no Gre-Nal

Com longa história no Grêmio, técnico estreou no clássico pelo lado do Inter e venceu duelo com ex-companheiro e comandante Renato Gaúcho

Na sua primeira experiência comandando o Internacional em um Gre-Nal, Roger Machado conquistou uma vitória por 1 a 0, com gol de Borré, neste sábado (19), no Beira-Rio. O técnico ressaltou a importância da união do elenco, que celebrou o resultado intensamente ao final do confronto. Com isso, o Colorado alcançou uma série invicta de 10 jogos.

“Sabemos que, por aqui, um clássico vai além dos três pontos. O que vimos ao final do jogo foi o reflexo do comprometimento dos jogadores com o projeto que trouxemos. A confiança é essencial para o desempenho dos atletas, e o que propusemos era algo possível, desde que eles confiassem e se entregassem à nova liderança”, comentou Roger.

