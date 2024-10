Renato provoca o Inter após derrota do Grêmio

Após revés no Gre-Nal 443, técnico do Imortal afirma que não perdeu na Arena e que a única alegria do arquirrival é ganhar o clássico Crédito: Jogada 10

Célebre pelas provocações ao Internacional desde os tempos em que era jogador, o técnico Renato Gaúcho não deixou de alfinetar o arquirrival mesmo após a derrota deste sábado (19), por 1 a 0, no Gre-Nal 443. A partida, disputada no Beira-Rio, valeu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. “A unica alegria do Inter é vencer Gre-nal. Eles vencem clássico e nos vencemos títulos. Perdmeos três gre-nais, mas nenhum em nossa arena. É dificil jogar uma temporada com 80% dos jogos sem atuar em nosso estádio”, comentou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sobre a atuação da equipe em si, o técnico que gostou do que viu, apesar do revés.