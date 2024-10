Rafael Paiva se solidariza com choro de Vegetti

Autor do gol do Vasco no empate com o Atlético, atacante argentino após eliminação e não quis dar entrevista Crédito: Jogada 10

Após a eliminação do Vasco para o Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil, o treinador Rafael Paiva se solidarizou com Vegetti. Afinal, o atacante argentino do Cruz-Maltino chorou após o empate em 1 a 1 em São Januário e não quis dar entrevistas. "O Vegetti é um jogador que sente demais esse tipo de jogo. Ele estava muito esperançoso de chegar na final. De deixar um grande título para o Vasco. É um jogador que coloca a camisa do Vasco em tudo que faz. É um cara que sente demais e fica triste como todos os jogadores", comentou Rafael Paiva. "Muito abatido hoje, amanhã, segunda. Vamos sentir muito. Produzimos para ganhar e levar no mínimo aos pênaltis. Criamos para isso. Frustrante tomar gol no final do jogo. Mas orgulho do que produziu e pode produzir. Buscar pontuação agora de 45 pontos, esse sentimento ruim tem que passar logo. Vasco é muito grande e temos de contribuir para isso", completou Paiva.