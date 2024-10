Português Nani acusado de roubo de camisa de torcedor. O motivo é inusitado

Um fato inusitado está agitando o mundo do futebol em Portugal. O atacante Nani, um dos grandes astros do futebol português neste século e um dos principais parceiros de ataque de Cristiano Ronaldo na seleção, está sendo acusado de roubar uma camisa de um torcedor que pediu um autógrafo no uniforme. O curioso é que o jogador, ex-Sporting e Manchester United e atualmente no Estrela da Amadora, afirmou que surrupiou a camisa pois ela era exatamente a que ele usou na conquista da Euro 2016 e que havia sido roubada de sua casa. Uma verdadeira confusão!

O incidente no Estádio José Gomes

Tudo começou quando um torcedor, José Marques, na saída do Estádio José Gomes, casa do Estrela da Amadora, aproveitou que Nani estava saindo com seu carro e pediu um autógrafo em sua camisa da seleção portuguesa. No entanto, Nani pegou a camisa e… foi embora! Atônito, José Marques se dirigiu até a polícia para prestar queixa de roubo e apresentou o vídeo que um dos presentes filmou. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais e meios de comunicação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entenda a treta do Nani

Nani foi o grande astro de Portugal na conquista da Euro 2016, fazendo três gols, sendo o artilheiro da seleção na cpmpetição e até superando Cristiano Ronaldo. Aliás, CR7 se machucou no início da final contra a França e viu do banco Portugal ganhar o caneco ao vencer por 1 a 0. Em 2017, uma funcionária da limpeza que estava na casa de Nani roubou vários objetos, incluindo a camisa que o jogador usou na final. E foi essa camisa que Nani supostamente teve a certeza de que estava nas mãos do torcedor.