Matheuzinho projeta ‘clima hostil’ para o Flamengo na Copa do Brasil

Lateral, revelado pelo Rubro-Negro, espera grande festa da torcida do Corinthians no domingo para levar equipe para decisão da competição

“Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro. Mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação”, comentou Matheuzinho na zona mista.

“Clima hostil”. Assim deve ser o clima para o Flamengo quando vier à Neo Química Arena neste domingo (20/10), para encarar o Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Quem garante é o lateral-direito Matheuzinho. Após a vitória em cima do Athletico Paranaense nesta quinta (17/10), o jogador projetou o embate contra o Rubro-Negro e disse que os cariocas vão receber uma grande pressão da torcida.

Matheuzinho, aliás, projetou este clima hostil contra sua ex-equipe. Cria da base do Flamengo, o jogador disse que tem muito carinho pelo Rubro-negro, mas seu foco atualmente está no Corinthians.

“Tem um gosto especial, joguei muito tempo lá, foi o time que me abriu as portas na Série A do Brasileiro. Mas hoje meu foco é 100% no Corinthians e isso que importante para mim”, falou o lateral.

Matheuzinho ganhou a vaga de Fagner contra o Athletico, mas ainda não sabe se será titular contra o Flamengo, neste domingo. As equipes duela às 16h, na Neo Química Arena, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil. Os cariocas venceram o primeiro jogo por 1 a 0 e jogam pelo empate. Já os paulistas precisam vencer por dois gols para avançar para a grande decisão.