Lucas Romero lamenta empate do Cruzeiro e defende Fernando Diniz

O Cruzeiro segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. Nesta sexta-feira (18), empatou por 1 a 1 contra o Bahia, em jogo da trigésima rodada do Brasileirão, realizado no Estádio do Mineirão. Assim, desperdiçou a chance de entrar no G-6 e ultrapassar o rival na tabela.

Ao final do jogo, o volante e capitão Lucas Romero lamentou o empate do time mineiro e defendeu o técnico Fernando Diniz, além de lembrar da decisão contra o Lanús, que vale uma vaga na final da Sul-Americana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia sobre o jogo: Cruzeiro empata com o Bahia no Mineirão, e Diniz continua sem vencer