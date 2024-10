Juventude x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Jaconero e Verdão medem forças neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Neste domingo (20), Juventude e Palmeiras medem forças pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Alfredo Jaconi, a partir das 20h (de Brasília). O Jaconero está na 14ª colocação, com 34 pontos. Enquanto isso, o Verdão é o vice-líder, com 57 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Juventude e Palmeiras será transmitido pelo Premiere, a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Juventude

O Juventude está na 14ª colocação do torneio e faz contas para fugir do rebaixamento. Por isso, o jogo dentro de casa é fundamental para atingir o seu objetivo no campeonato. Internamente, o duelo é considerado o ‘jogo da vida’. Para encarar os comandados de Abel Ferreira, o Ju vai com força máxima. Devido a pausa por conta da Data Fifa, o departamento médico foi praticamente esvaziado. A única dúvida é na formação tática, se o time vai a campo com dois ou três atacantes.