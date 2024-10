Internacional marca no segundo tempo e derrota o Grêmio

Melhor durante quase todo o jogo, Colorado derrota o arquirrival no Beira-Rio e segue mirando o G4 do Brasileirão

O Grenal número 443 é do Internacional. Neste sábado (19), o Colorado chegou a dez rodadas sem perder ao derrotar o arquirrival Grêmio por 1 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi de Borré, no segundo tempo. Com o resultado, o Inter chegou aos 47 pontos, na sexta posição da tabela de classificação. Já o Grêmio permaneceu com 36, em 11º.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (26). Fora de casa, o Inter enfrenta o Atlético-MG, enquanto o Grêmio recebe o Atlético-GO.

Primeiro Tempo

Como de hábito, o Gre-Nal foi muito mais de marcação e de busca por espaço em toda a primeira etapa. Sendo assim, a rigor, cada time ameaçou uma vez. Logo aos 6, Aravena chtou e Rochet defendeu. Ademais, aos 41, Wesley bateu cruzado de dentro da área, Marchesin espalmou e, no rebote, Gabriel Carvalho obrigou o goleiro gremista a espalmar para escanteio.