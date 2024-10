Hulk marca no fim, arranca empate e põe o Atlético-MG na final

Três minutos mais tarde, Paulinho invadiu a área do Vasco e tentou fazer um golaço, mas acabou esbarrando na defesa vascaína. Vegetti quase abriu o placar para os donos da casa, aos 29, quando aproveitou cruzamento de Paulo Henrique, girou e viu a bola passar perto do gol.

Apesar da forte chuva que caía no Rio de Janeiro e de toda a tensão envolvendo uma partida deste quilate, Vasco e Atlético-MG fizeram um grande jogo. O Cruz-Maltino e o Galo começaram na “trocação franca”, com boas jogadas. Aos 15, Mateus Carvalho arriscou de fora da área e tirou o primeiro “uhhh” da torcida do Vasco. O Atlético respondeu com Battaglia e Júnior Alonso exigindo grande defesa de Léo Jardim.

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil e agora espera pelo vencedor de Flamengo e Corinthians. Afinal, neste sábado (19), o Galo arrancou o empate em 1 a 1 com o Vasco, calando São Januário, pela volta da semifinal da competição. O Cruz-Maltino abriu o placar com Vegetti, de pênalti na primeira etapa. Hulk igualou na reta final da partida. Como os mineiros venceram a ida por 2 a 1, avançaram (portanto, 3 a 2 no somatório dos placares).

O tento do Vasco sairia seis minutos depois, também começando com cruzamento: Piton mandou na área, e Otávio tocou nela com a mão. Pênalti, portanto. Vegetti cobrou e abriu o placar para o Cruz-Maltino. Dali até a reta final do primeiro tempo, praticamente só deu Vasco, que chegou com Pumita e Léo Pelé. No apagar das luzes, Lyanco aproveitou bate e rebate em cobrança de falta de Scarpa, e quase igualou.

Atlético aperta no fim, busca o empate e está na final

A segunda etapa começou ainda mais intensa. Com menos de dois minutos, Paulinho e Vegetti desperdiçaram grandes oportunidades. Aos 14, Puma cruzou na cabeça de Vegetti, que quase marcou o segundo gol dele e do Vasco na partida. O Galo respondeu com Paulinho: em grande contra-ataque puxado por Arana, o atacante desperdiçou boa oportunidade.

Na reta final, o Atlético-MG apertou e conseguiu empatar em um golaço de Hulk. Aos 39, Scarpa deu bom passe para Hulk, que fez uma pintura de fora da área.