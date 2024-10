Flamengo terá três reforços contra o Corinthians

Jogo na Neo Química Arena, no domingo, definirá uma das vagas para a final da Copa do Brasil

O trio ficou fora da partida contra o rival por conta do desgasta nos jogos das Eliminatórias. Gerson, por exemplo, atuou em 95 minutos na goleada do Brasil sobre o Peru, por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília.

Após perder o clássico para o Fluminense , o Flamengo se prepara para a partida contra o Corinthians, no domingo (20), que decidirá uma das vagas para a final da Copa do Brasil. Em comparação com a equipe que encarou o Tricolor, o Rubro-Negro, do técnico Filipe Luís, contará com três retornos: Gerson, De La Cruz e Erick Pulgar.

Já Pulgar ficou em campo por 89 minutos na derrota do Chile por 4 a 0 para a Colômbia. Em resumo, ele foi substituído na reta final do jogo. Também na última rodada das Eliminatórias, Arrascaeta ficou em campo por 46 minutos na partida do Uruguai contra o Equador.

Jogo de ida

No primeiro embate entre as equipes, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. Assim, o time do técnico Filipe Luís joga pelo empate para ficar com a classificação.