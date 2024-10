Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Timão, embora lute contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, vem com o astral em alta. No meio da semana, goleou o Athletico-PR por 5 a 2, com direito a gol do astro Memphis Depay. Sendo assim, aposta em outra grande atuação para derrotar o rival e, além de escapar do descenso, tentar o seu quarto título da Copa do Brasil.

Para isso, no entanto, não contará com Memphis, já que o holandês não foi inscrito a tempo de disputar a competição. No gol, todavia, terá Hugo Souza, cria do adversário, após pagar, novamente, multa de R$ 500 mil reais para liberar a participação do goleiro diante do seu ex-clube.

Como chega o Flamengo

Derotado no clássico diante do Fluminense, no meio da semana, o Flamengo, em suma, praticamente deu adeus à disputa do título brasileiro. Sendo assim, mais do que um prêmio de consolação, a Copa do Brasil virou a única possibilidade de um título relevante no ano, já que o Campeonato Carioca, conquistado no primeiro semestre, não goza do mesmo prestígio de outros tempos.

Para isso, o técnico Filipe Luís, que vai para apenas o quarto jogo em sua nova carreira profissional, aposta nas voltas de Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, mesmo em péssima fase, a tendência, em resumo, é que Gabriel Barbosa permaneça ao lado de Bruno Henrique.