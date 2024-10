Nenhuma novidade no front! Brabas, campeãs de tudo no Brasil, levantam mais uma vez o título continental, 2 a 0 no Santa Fe Crédito: Jogada 10

O Corinthians é pentacampeão da Libertadores feminina. Neste sábado, 19/10, em Assunção, no Defensores del Chaco, com público muito pequeno, as Brabas venceram o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0. A atacante Vic Albuquerque marcou no primeiro tempo e a zagueiro Erika ampliou na etapa final. Assim, o Corinthians vence a competição pela segunda vez seguida (levou em 2021) e a quinta no total, já que também levou em 2017, 2019 e 2021. O Santa Fe tentava o primeiro caneco. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Timão eficaz. E penta! O Corinthians foi muito superior ao time colombiano. No primeiro tempo, levou apenas um susto, em um chute de fora da área. No mais, controlou a partida e chegou ao gol aos 17 minutos, quando Vic Albuquerque recebeu na área um passe incrível de Duda Sampaio e bateu sem chance para Yessica Velázquez. Nada mais justo para um time que registrou 11 finalizações contra três das colombianas e teve 67% de posse de bola.