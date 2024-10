Barcelona x Sevilla: onde assistir, escalações e arbitragem

Catalães jogam em casa buscando vitória para voltar a abrir três pontos de distância do arquirrival Real Madrid no Campeonato Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona entra em campo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Sevilla, pela 10ª rodada da competição. Com 24 pontos, os catalães viram o arquirrival Real Madrid igualar a pontuação neste sábado (19), em vitória sobre o Celta. Do mesmo modo, o Barça tenta chegar aos 27 e voltar a ter três pontos a mais que os merengues. No Sevilla, a luta é para voltar à parte de cima da tabela. O clube andaluz soma 12 pontos e está em 12º.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Barcelona

O Barcelona inegavelmente tem ausências confirmadas do goleiro Ter Stegen, dos defensores Araújo e Christensen, do meio-campista Bernal e do atacante Ferran Torres. Por outro lado, os meio-campistas Gavi, Fermín López e Dani Olmo, que se recuperaram de lesões, estão à disposição do técnico Hansi Flick. No entanto, a utilização desses jogadores dependerá das avaliações realizadas antes do jogo.