Vitória x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto contra o rebaixamento neste sábado, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitória e RB Bragantino duelam neste sábado (19/10), às 16h, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é um duelo direto contra o rebaixamento. O Rubro-Negro Baiano, na 18° posição, com 29 pontos, pode deixar a zona de descenso em caso de triunfo em casa. Já o Massa Bruta é o 13°, mas com 34 pontos, apenas três a mais que o Athletico Paranaense, primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, também precisa vencer para se afastar do perigo de jogar a Série B em 2025.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.