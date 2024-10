Vitor Reis recebe sondagens, mas Palmeiras descarta saída neste momento

O Palmeiras ganhou notoriedade com grandes vendas nos últimos anos, com nomes como de Endrick, Luis Guilherme e Estêvão. E o clube já sabe quem deve ser a próxima grande venda do clube: Vitor Reis. O defensor de apenas 18 anos vem recebendo constantes sondagens do futebol europeu, e o Verdão já estipulou um para vender sua joia.

Desde que começou a atuar com regularidade no time profissional, Reis chamou a atenção. O zagueiro, aliás, recebeu consultas de clubes da Europa com valores em torno de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões na cotação atual). Contudo, o Palmeiras acredita que pode receber até 30 milhões de euros (R$ 183,8 milhões) em uma futura venda do defensor.