Vitor Reis, do Palmeiras, é o novo embaixador da ONG Cão Sem Dono

Zagueiro do Verdão, Vitor Reis, de 18 anos, fala sobre a importância da adoção

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, agora é o novo embaixador da ONG Cão Sem Dono, focada no resgate e cuidado de cachorros abandonados. Assim, aos 18 anos de idade, o jogador firmou uma parceria para promover a imagem da instituição que atua com o objetivo de tirar o maior número possível de animais da rua.

“Estou muito feliz com a novidade e de poder contribuir com uma ONG que faz um trabalho tão importante em prol dos animais. Adotar é um ato de amor e carinho. É essa mensagem que queremos passar às pessoas nesta parceria”, ressalta Vitor, capitão da Seleção Brasileira Sub-17 no último Mundial da categoria.