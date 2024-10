Treino aberto do Vasco tem apoio antes de jogo decisivo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino realiza atividade com torcedores, em São Januário, antes de duelo contra o Atlético, pela semifinal da Copa do Brasil

Para tentar uma aproximação ainda maior com a torcida, o Vasco realizou, nesta sexta-feira (18), um treino aberto para os torcedores, em São Januário, na véspera do jogo decisivo contra o Atlético pela semifinal da Copa do Brasil. A atividade contou com clima de festa e apoio dos, aproximadamente, 10 mil presentes.

Mesmo com a derrota para o São Paulo, na última quarta-feira (16), no Brinco de Ouro, pelo Brasileirão, os torcedores demonstraram total apoio na arquibancada. O grito de Vasco é “o time da virada” foi ecoado na Colina, assim como “amanhã é guerra”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O treino

Inicialmente, os jogadores fizeram aquecimento com o famoso bobinho no centro do gramado. Em seguida, houve atividade separada dos atletas, com cruzamentos e também finalizações. Além disso, atividade com campo reduzido.