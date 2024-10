Taça de Portugal: Dinamarquês garante a classificação do Sporting à 4ªfase

O time lisboeta abriu o placar com um gol de Conrad Harder no primeiro tempo. No entanto, aos 42 minutos da etapa final, o nigeriano Elijah empatou para os donos da casa. A vitória do Sporting veio aos 49, com mais um gol do dinamarquês Harder.

Escalação e destaques

O técnico Rúben Amorim escalou uma equipe mesclada, com titulares e reservas, deixando seus astros no banco. O grande destaque foi a presença do dinamarquês Harder no ataque, além do zagueiro Bruno Ramos e do lançamento do novo uniforme. No primeiro tempo, o Sporting dominou a partida, mas só marcou aos 40 minutos, com um forte chute de esquerda de Harder. O time continuou pressionando, mas aos 43 minutos, veio a surpresa: um escanteio da esquerda cobrado por Geovane encontrou Elijah, que ganhou no alto e deixou tudo igual.

Gol da classificação

Quando tudo indicava um empate, aos 49 minutos, Harder recebeu a bola de Gyokeres, que havia entrado durante a partida, e fez o gol da classificação para a quarta fase da Taça de Portugal.

“Fizemos um bom jogo, dominamos, mas erramos nos arremates e perdemos oportunidades para definir a partida. Veio o empate, mas vencemos no fim. O jogo estava sob controle e não era preciso passar por tanto sofrimento” disse o treinador Rúben Amorim após a partida.