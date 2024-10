São Paulo volta a treinar nesta sexta-feira e recebe visita de Miranda

Tricolor abriu preparação para o duelo contra o Criciúma, no Campeonato Brasileiro. Ídolo do clube fez visita especial ao elenco

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (18/10), depois de um dia de folga, concedida pela comissão técnica na quinta (17/10). O elenco teve um descanso após vencer o Vasco por 3 a 0 na quarta (16/10), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade desta sexta, o técnico Luis Zubeldía contou com os retornos de Ferraresi e Bobadilla, que estavam com as seleções de Paraguai e Venezuela em jogos das Eliminatórias. Jamal Lewis, que estava com a Irlanda do Norte, na disputa da Nations League, também retornou.