Santos tem novidade em treinamento no CT Rei Pelé

O técnico Fábio Carille teve uma novidade no treino do Santos desta sexta-feira (18). Afinal, o volante Tomás Rincón se reapresentou após defender a Venezuela em jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Assim, ele é opção para o Peixe para o duelo contra o Ceará, às 19h (de Brasília) da próxima terça (22), na Vila Viva Sorte.

Rincón foi titular no empate com a Argentina. No entanto, na derrota para o Paraguai, no segundo jogo da Venezuela na Data Fifa, não saiu do banco.