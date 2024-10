Rossi eleva confiança em defesas de pênalti e alerta para risco contra o Corinthians

Goleiro argentino evitou um prejuízo ainda maior no clássico contra o Fluminense, na noite dessa quinta-feira, ao defender a cobrança de Ganso Crédito: Jogada 10

A derrota para o Fluminense trouxe duas sensações inéditas ao Flamengo na temporada: o revés para o rival e o primeiro da ‘Era’ Filipe Luís. Apesar disso, nem tudo se resume à lamentação na partida. Isso porque o goleiro Rossi defendeu seu segundo pênalti consecutivo em clássicos e ganhou confiança às vésperas do confronto decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians. Evidentemente que a derrota por 2 a 0 para o rival mexe com o psicológico do Flamengo antes de um jogo decisivo, mas Rossi vai na contramão do restante da equipe. Ao defender a segunda cobrança consecutiva pelo clube, o goleiro argentino passou a sustentar uma autoconfiança fundamental às vésperas de um duelo que pode ir aos pênaltis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Todo mundo sabe como o Ganso bate, sabia que tinha que esperar até o último momento, ter a possibilidade de segurar o máximo no meio do gol. Então, quando ele chutou consegui ir no mesmo canto e defender. Muito importante para mim, segundo consecutivo que consigo pegar. Segundo clássico, com duas derrotas que sai, fico triste pela derrota, mas dá confiança para um jogo decisivo que pode ter cobranças de pênaltis. E meus companheiros terem confiança em mim, sobretudo, torna isso muito importante”, disse Rossi.

Rossi em clássicos O goleiro argentino havia defendido o pênalti de Almada na derrota para o Botafogo, por 4 a 1, em agosto, no Nilton Santos. A triste coincidência, contudo, ficou pelo resultado: dois reveses. Apesar disso, os desfechos negativos não o assustam para continuidade da temporada. Mesmo com a goleada sofrida, Rossi teve um de seus melhores desempenhos pelo Flamengo diante do Botafogo. O goleiro terminou a partida com seis defesas, incluindo três difíceis, e a penalidade de Almada. O placar ainda marcava 2 a 1 no momento da cobrança e poderia colocar o Rubro-Negro de volta à partida. Rossi fez novamente sua parte para tentar outra derrota em clássico, mas não conseguiu evitar o revés. O Flamengo perdeu sua primeira partida para o Fluminense no ano e, consequentemente, viu a briga pelo título brasileiro se tornar improvável.