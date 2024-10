Roger sinaliza com mudança inesperada no time titular do Inter para o Gre-Nal

Rômulo deve ficar com a vaga entre os 11 iniciais do Colorado, que seria de Fernando. Borré volta ao time titular e Rogel continuar como baixa

O Internacional encerrou a sua preparação para o Gre-Nal em atividade, nesta sexta-feira (18). Para o clássico com o arquirrival, o técnico Roger Machado ensaia modificação fora do planejamento. No caso, a entrada de Rômulo no meio de campo. Isso porque, a expectativa inicial era o retorno de Fernando entre os 11 iniciais.

Porém, dificilmente ele terá as condições ideias para começar a partida. Até porque, o experiente meio-campista ainda indica dores na panturrilha direita, exatamente problema que causou a lesão muscular. Por isso, há um posicionamento de cautela com a utilização do mesmo no clássico. Exatamente com o objetivo de impedir queimar etapas da recuperação. Além de agravar a sua situação e estender a sua ausência por mais tempo. Por isso, Rômulo sai na frente para atuar como titular.

O cenário que animou o comandante é a volta do atacante Borré. Afinal, o colombiano finalizou o tratamento na contusão muscular na coxa esquerda. Por sinal, ele intensificou o processo de fisioterapia e fez até trabalhos com um profissional no turno da noite. Aliás, fora do período de atividades no CT Parque Gigante, com a intenção de antecipar a sua recuperação.