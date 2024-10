PSG x Strasbourg: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe parisiense encara adversário no Parque dos Príncipes, pela 8ª rodada, e tenta voltar à liderança do Campeonato Francês

Após perder a liderança para o Monaco, o Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado (19), às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Francês. Assim, o PSG tenta retomar a ponta da tabela e seguir com a invencibilidade na competição nacional diante do Strasbourg, no Parque dos Príncipes.

Strasbourg

No momento, os comandados de Luis Enrique somam 17 pontos, dois a menos que o líder Monaco. Os visitantes, aliás, têm 10 pontos, na sétima colocação e tentam entrar no G4.