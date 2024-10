Palmeiras deve ter Estêvão como titular contra o Juventude; veja provável escalação

Atacante deve ser a grande novidade do time para o jogo de domingo, em Caxias do Sul, contra o Jaconero, pelo Brasileirão

Dessa maneira, o Palmeiras deve ir a campo contra o Juventude com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López.

O Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão, com 57 pontos, na briga pelo título com o Botafogo, líder com 60.

