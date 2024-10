Neymar faz postagem para lembrar lesão grave no joelho esquerdo: ‘Um ano’

O craque sofreu a contusão durante a derrota da Seleção Brasileira por 2 a 0 para o Uruguai, fora de casa, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Na ocasião, o atacante dividiu uma jogada com De La Cruz. Desta forma, travou a sua perna esquerda no gramado.

Por conta disso, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, além de uma lesão no menisco. Após o incidente, o jogador não entrou mais em campo e queixou-se do acontecimento na época.

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado”, desabafou.