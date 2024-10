Na luta pelo acesso, Amazonas fecha acordo com Fatal Model

Plataforma de anúncios para acompanhantes amplia investimentos no futebol e estará presente na camisa e no calção da Onça Pintada

A Fatal Model, principal plataforma de anúncios para acompanhantes do Brasil, divulgou nesta sexta-feira (18) a parceria com o Amazonas FC. O patrocínio será válido até o final da participação do time na Série B deste ano. A marca estampará a barra traseira da camisa e a parte traseira dos shorts dos jogadores.

Os investimentos mais contundentes do site no futebol nacional aconteceram, principalmente, nos últimos dois anos, estando presente – apenas em 2024 – em outras equipes de todas as principais divisões do Campeonato Brasileiro, torneios estaduais (Campeonatos Carioca e Gaúcho), nacionais (Séries A e B) e até em jogos da Seleção Brasileira, com placas de publicidade.