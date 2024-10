Mavie, filha de Neymar, explode fofurômetro com look em ‘Match Day’ do Al-Hilal; saiba preço

O Al-Hilal contou com uma torcedora para lá de especial – e pé quente – para vencer o Al Feiha, por 3 a 0, pelo Campeonato Saudita. Trata-se de Mavie, filha de Neymar. A pequena apareceu no perfil do astro brasileiro trajada das cores da equipe no ”Match Day” e conquistou uma série de elogios nos comentários da publicação.

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, apareceu usando um cropped e uma calça, ambos em tons de azul e branco, na web horas antes da partida. O registro ocorreu enquanto a bebê de um ano brincava no camarote da Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita.

O look de Mavie conquistou os corações dos seguidores de Neymar e explodiu o fofurômetro do feed do pai no Instagram.A mãe do primogênito do jogador, Carol Dantas, comentou na publicação e enalteceu a fofura da neném com a roupinha.