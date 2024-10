Juventus x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Após longa Data Fifa, times se enfrentam colados na tabela, com campanha quase idêntica e lutando pelo título do Campeonato Italiano

As equipes chegam coladas na tabela, visto que tanto Juve (terceira), quanto Lazio (quarta) possuem 13 pontos. São três a menos que o líder Napoli, que só joga no domingo (20), ou seja; podemos ter um novo líder na Serie A, pelo menos no sábado.

Como chega a Juventus

Sem jogar desde o dia 6 de outubro, quando empatou com o Cagliari e cedeu, enfim, seu primeiro gol na Serie A, a Juventus vem de um bom início de temporada. Apesar do empate (1 a 1) no citado duelo, a equipe do ítalo-brasileiro Thiago Motta está invicta desde sua estreia, na abertura de 2024/25 – ele chegou proveniente do Bologna.

O que passa a atrapalhar é a forma em casa. Afinal, a equipe venceu apenas uma das quatro partidas que fez no Allianz Stadium no Italiano. Assim, já são três empates seguidos diante do torcedor. Além do 1 a 1 com o Cagliari, foram empates com Roma e Napoli, ambos por 0 a 0.

A lista de desfalques é extensa: Bremer, Nico González, Koopmeiners, McKennie e Milik (lesionados); Francisco Conceição (suspenso) e Pogba (suspenso por doping) estão fora de combate. Por outro lado, Weah deve voltar após três partidas fora por lesão.