Jornal espanhol destaca atuação de Ganso no Fla-Flu: ‘Como o gênio que é’

Tradicional 'Diário AS' afirma que o Tricolor ensinou o técnico Filipe Luís com a vitória por 2 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão

O tradicional “Diário AS” elaborou uma crônica sobre a vitória do Fluminense por 2 a 0 no Fla-Flu desta quinta-feira (17), no Maracanã, pelo Brasileirão. De acordo com o periódico, a equipe de Laranjeiras ensinou o técnico Filipe Luís, que é muito conhecido no país após sua passagem pelo Atlético de Madrid. O jornal também exaltou a atuação de Ganso e o tratou como gênio.

“O time tricolor, lutando pela salvação, venceu o grande duelo do Rio de Janeiro com atuação estelar no segundo tempo e graças aos gols de Lima e Arias. Ganso brilhou como o gênio que é e se recuperou do pênalti perdido no primeiro tempo. Derrota dolorosa para Filipe Luís que vê recuar a opção de lutar pelo Brasileirão”, diz um trecho da publicação do jornal.

Em campo, o camisa 10 foi um dos principais destaques do triunfo, com passes certeiros, que quebraram as linhas rubro-negras. O meio-campista deu a volta por cima após o pênalti perdido no primeiro tempo e contribuiu para que o Tricolor seguisse fora da zona de rebaixamento.