Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado e Tricolor fazem clássico, neste sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Vem aí o Gre-Nal 443! Neste sábado (19), Internacional e Grêmio entram em campo, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega para o duelo em melhor momento. Afinal, ocupa a sexta colocação na tabela e está próximo de uma vaga na Libertadores. Além disso, acumula nove jogos de invencibilidade. Já o Tricolor vem de derrota para o Atlético-MG e ainda não se livrou completamente do risco de rebaixamento. No momento, 11 pontos separam os rivais gaúchos. São 442 Gre-Nais disputados até hoje, com 163 vitórias do Inter, 141 do Grêmio e 138 empates. O mais recente clássico ocorreu no dia 22 de junho. O Colorado ganhou por 1 a 0, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Onde assistir O clássico entre Internacional e Grêmio, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Internacional Em semana de clássico, o técnico Roger Machado fez mistério na equipe titular. A dúvida gira em torno do zagueiro uruguaio Rogel, do volante Fernando e do atacante Rafael Borré. Os três tiveram lesões musculares, e a presença deles não foi confirmada pelo técnico Colorado, que também rejeitou o favoritismo dos donos da casa. No entanto, o clube conseguiu a liberação de Ricardo Mathias para o jogo. Antes da pausa para a Data-Fifa, o Colorado visitou o Corinthians na Neo Química Arena e arrancou um empate por 2 a 2. Na partida, o volante Thiago Maia, afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo e é baixa certa. Em sexto lugar com 49 pontos e a nove jogos invicto, o Inter, aliás, segue na briga por uma vaga na próxima Libertadores.