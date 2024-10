Inter consegue liberação de atacante para o Gre-Nal

O Inter conseguiu, via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a liberação do atacante Ricardo Mathias para o Gre-Nal deste sábado (19). Assim, ele está apto para entrar em campo no clássico no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Segundo o próprio Colorado informou nesta sexta-feira (18), a punição disciplinar desportiva de Ricardo Mathias converteu-se em uma multa arcada pelo clube requerente.

