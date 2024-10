Guilherme liga alerta com defesa do Santos: ‘Não jogamos sozinhos’

Atacante vê queda de rendimento no sistema defensivo do Peixe, mas aposta na experiência do elenco para consertar problema na equipe

O sistema defensivo virou uma dor de cabeça no Santos. Não só para os jogadores do setor e a comissão técnica, mas quem atua no ataque também. O atacante Guilherme falou sobre o momento delicado da defesa santista, ressaltando o equilíbrio entre o trabalho dos adversários e as dificuldades enfrentadas pelo Peixe nos últimos jogos.

“Durante todo o ano a gente tomou poucos gols, essa que é a verdade. E acaba também que a gente precisa entender o lado dos adversários. A gente não joga sozinho, a gente precisa também enaltecer o trabalho do outro lado. Claro que a gente tem que olhar pra nós, as dificuldades que a gente enfrenta dentro de campo. Contra a Chapecoense, foi mais um jogo em que a gente enfrentou essas dificuldades e tomamos os gols. Mas eu não posso vir aqui dizer que há problemas. Do outro lado também existem jogadores com qualidade, independente de qualquer coisa. Mas é algo que tem que ser acertado”, disse Guilherme.