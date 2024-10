Ganso, do Fluminense, dá volta por cima e é decisivo em clássico: ‘Personalidade para seguir’

Atleta para em Rossi no primeiro tempo, porém esbanja qualidade com passes certeiros, que quebraram as linhas do Flamengo

Apesar do pênalti perdido no primeiro tempo, Paulo Henrique Ganso foi o grande nome da vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Assim, o camisa 10 dominou o meio de campo, com passes certeiros, que quebraram as linhas rubro-negras.

“A gente não é mais garoto e acaba passando por isso. Futebol tem dessas coisas. Aconteceu e nós tivemos personalidade para seguir o jogo e ajudar o Fluminense a sair vencedor”, disse.

No segundo tempo, o jogador deu um lindo passe de calcanhar para Kauã Elias, que desmontou o sistema defensivo do adversário e culminou no gol de Lima. Ali, o jogador mostrou o quanto é importante na construção tricolor, seja por dentro ou para abrir pelo corredor.