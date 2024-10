Fortaleza completa 106 anos nesta sexta-feira

O Leão do Pici, terceiro colocado do Brasileirão, preparou uma série de festividades para comemorar a data

O Fortaleza completa 106 anos de história nesta sexta-feira (18). Em grande fase, brigando pelo título do Brasileiro (terceiro colocado), o Leão do Pici tem muitos motivos para celebrar essa data especial. As comemoração, aliás, já começaram!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para comemorar seu aniversário de fundação, o Fortaleza fará diversas ações para a torcida, funcionários, diretoria e conselho deliberativo, com início previsto para às 8h, com a presença de bandas musicais, missa e entregas de troféus/homenagens.