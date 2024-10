Ex-Mirassol, Yuri Lima desabafa sobre ‘sofrimento’ dos primeiros dias da paternidade: “Odeio”

Ex-jogador tem usado as redes sociais para detalhar alguns dos desafios como pai de primeira viagem desde a chegada de Nala, no último domingo

Yuri Lima decidiu compartilhar a rotina de pai de primeira viagem com seus seguidores no Instagram. Desde o nascimento de Nala, no último domingo (13), o ex-jogador tem partilhado dos bons e ‘maus’ momentos da paternidade e até definiu a pior etapa até o momento: as cólicas. A bebê é fruto de seu relacionamento com a cantora Iza.

“Eu odeio cólica e olha que nunca tive”, desabafou Yuri. Na mensagem, alguns emojis de tristeza, sono e emoção.

Nala nasceu no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, às 7h52 do último domingo, 13 de outubro. Iza, namorada de Yuri, passou por parto cesariano sob os cuidados do Dr. Bruno Wunder de Alencar.