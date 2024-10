Ex-goleiro Bruno vence ação contra editora que publico livro sobre o caso de Eliza Samudio

A editora Record terá que arcar com R$ 30 mil pelo uso da imagem de Bruno Fernandes sem autorização. O ex-goleiro, condenado por assassinar Eliza Samudio, venceu um processo contra autora do livro que conta a história do crime em que o ex-atleta esteve envolvido em 2010. A decisão cabe recurso.

A obra ‘Indefensável – O goleiro Bruno e a História da morte de Eliza Samudio’ teve seu lançamento 2014. O caso corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), e ficou definido que só haverá o pagamento da multa. Ou seja, o livro não permanecerá à venda, visto que a imagem do ex-goleiro do Flamengo ficou exposta pela repercussão do caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A defesa de Bruno Fernandes tinha expectativa de conseguir algo em torno de R$ 1 milhão com o processo, mas obteve apenas R$ 30 mil com a decisão. O juiz Luiz Cláudio Silva Jardim Marinho, que julgou o caso, definiu que a autorização do fotógrafo não era suficiente para publicação da imagem.