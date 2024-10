Ex-Barcelona se declara ao Boca Juniors: ‘Marcou minha infância’

Companheiro de Messi no Barça não poupa elogios a La Bombonera e Juan Román Riquelme

O encantamento causado pelo Boca Juniors e a mística de La Bombonera alcança atletas de diferentes partes do mundo. Um exemplo disso é o lateral-direito espanhol Óscar Mingueza, ex-Barcelona e hoje no Celta de Vigo.

Em entrevista dada para o youtuber argentino Momo, uma das perguntas feitas para Mingueza foi se ele tinha preferência por algum dos gigantes do futebol argentino. Mais especificamente, entre Boca Juniors e River Plate. E o atleta que dividu vestiário com Messi nos tempos de Barça não teve qualquer dúvida na resposta.