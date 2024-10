Endrick e Savinho são os brasileiros finalistas do Golden Boy, melhor sub-21

Premiação destaque os melhores jovens da Europa e conta com favoritismo de Lamine Yamal, do Barcelona e da Seleção da Espanha

Os brasileiros Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, foram indicados e estão entre os 25 finalistas do prêmio Golden Boy, concedido pelo jornal italiano Tuttosport aos melhores atletas sub-21 que atuam na Europa.

Aliás, os favoritos para conquistar o prêmio são Lamine Yamal, do Barcelona, que conquistou a Eurocopa em 2024, o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, e o inglês Rico Lewis, do Manchester City.

Todavia, o vencedor será escolhido no dia 4 de dezembro. Dois brasileiros já venceram o prêmio: Anderson (ex-Manchester United), em 2008, e Alexandre Pato (ex-Milan), em 2009; eles são os únicos nascidos no Brasil a conquistar o troféu. A premiação existe desde 2003.