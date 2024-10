Eduardo, do Botafogo, é relacionado para partida contra Criciúma

Jogador sofreu uma lesão grave na coxa direita em julho e volta a ficar à disposição do técnico Artur Jorge na reta final da temporada

O Botafogo tem um retorno importante para a partida contra o Criciúma nesta sexta-feira (18), no Maracanã. O meia Eduardo, que se recuperava de uma lesão na coxa direita desde julho, voltou a ser uma opção para o técnico Artur Jorge. Ele foi relacionado para o confronto.

O jogador machucou-se após uma cobrança de pênalti para o Alvinegro na partida contra o Vitória, no Barradão. Ele isolou a bola e caiu no gramado sentindo muitas dores e, portanto, deixou o campo. Dessa forma, precisou passar por uma cirurgia para corrigir o problema muscular e a previsão inicial era de que o meia não teria mais condições de atuar nesta temporada. No entanto, a recuperação correu muito bem e ele volta cerca de três meses depois.