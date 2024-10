Cruzeiro x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Cruzeiro e Bahia jogam, nesta sexta-feira (18), às 21h30, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa está na oitava colocação com 43 pontos, enquanto o Tricolor de Aço é o sétimo, com 45. O primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores é o Internacional, com 46 pontos. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva se inicia às 20h (de Brasília), sob o comando de Elder Vieira, que também narra a partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Elder Vieira narra este duelo pela Voz do Esporte. Os comentários estão com Rodrigo Seraphim e as reportagens são de Will Ferreira. Dessa forma, clique na arte acima e não perca nada deste duelo.