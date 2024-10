Cristiano Ronaldo marca no fim e garante vitória do Al-Nassr

Português faz de pênalti nos acréscimos na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Shabab, pelo Campeonato Saudita. Equipe está a quatro pontos do líder

Cristiano Ronaldo provou mais uma vez que é decisivo para o Al-Nassr. Com gol de pênalti nos acréscimos, o português garantiu mais um triunfo no Campeonato Saudita, agora sobre o Al-Shabab, por 2 a 1. Laporte fez o outro, com Al Hassan, contra, fazendo o de honra.

O resultado fez o Al-Nassr assumir provisoriamente a segunda colocação da competição, com 17 pontos, a quatro do líder Al-Hilal, que segue 100% ao também vencer na rodada. Já o Al-Shabab segue, por ora, na quarta colocação, com 12.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na próxima rodada, o Al-Shabab volta a campo na quinta-feira (24), quando vista o Al-Orubah. Já o Al-Nassr entra em campo no dia seguinte para enfrentar, também fora de casa, o Al-Kholood.