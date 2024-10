Criciúma apronta no Maraca e faz o Botafogo reencontrar fantasma de 2023

Da euforia à depressão. O Botafogo é inacreditável. 2023 resolveu aparecer e dar uma canja no 2024, até então, espetacular que faz o Mais Tradicional. Assim, nesta sexta-feira (18), pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o time alvinegro marcou nos acréscimos e conseguiu sofrer o empate logo depois, revisitando o enredo da temporada passada: 1 a 1 dolorido que mostra: o Glorioso tem diversos problemas.

O resultado deixa o Botafogo, ainda na primeira colocação, com 61 pontos. O Palmeiras pode chegar a 60 se vencer, no domingo (20), o Juventude, fora de casa, no Alfredo Jaconi. Já os catarinenses estão em 11º lugar, com 36 pontos.

Ataque contra defesa

O que todo mundo aguardava aconteceu. O Botafogo jogou em cima do Criciúma, que ficou atrás da linha da bola, com todos os jogadores postados atrás. Uma última linha de cinco jogadores dificultou a vida do Glorioso. O Tigre, na frente, só teve uma finalização mais ou menos perigosa. O Alvinegro, por sua vez, se viu obrigado a arriscar chutes de fora da área. Freitas, duas vezes, e Barboza, finalizaram para fora.