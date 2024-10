CRB vira sobre o Brusque fora de casa e sai da zona de rebaixamento

O CRB virou sobre o Brusque e venceu por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (18), no Estádio Augusto Bauer, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa saíram na frente com Rodrigo Pollero, mas após a expulsão de Diego Mathias ainda na primeira etapa, cederam a virada aos visitantes no segundo tempo.

Os gols da virada foram de Labandeira e Matheus Ribeiro. Com o grande resultado fora de casa, o Galo da Praia saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 14ª colocação, somando 36 pontos. Por outro lado, o time de Santa Catarina não somou na rodada e segue na degola, na 18ª posição, com 33 pontos.

O jogo

Com chances para os dois lados, o jogo começou movimentado em Santa Catarina. Aos 23 minutos, os donos da casa saíram na frente com Rodrigo Pollero. Agustín González encontrou o camisa 9 em liberdade pelo lado esquerdo da pequena área, e o atacante não desperdiçou. Aos 27, Pollero quase marcou mais um ao sair cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. Aos 44, Diego Mathias foi expulso por falta em Chay após revisão do VAR. O jogador deu uma entrada dura no tornozelo do adversário.