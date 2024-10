Corinthians x Santa Fé: onde assistir, escalações e arbitragem

Brabas decidem com as colombianas neste sábado, no Paraguai, quem será a campeã da Libertadores Feminina

Corinthians e Independiente Santa Fé duelam neste sábado (19/10), às 17h, no estádio Defensores del Chaco, pela final da Copa Libertadores Feminina. As Brabas chegaram na decisão após bater o Boca Juniors pelo placar de 1×0. Já as colombianas tiveram mais trabalho que o Timão, já que empatou no tempo regulamentar e a classificação veio nos pênaltis. Aliás, as duas equipes já decidiram uma final de competição continental em 2021 e as brasileiras venceram por 2 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, do Bandsports, do Canal GOAT e da Cazé TV.

Como chega o Corinthians