Corinthians e Gaviões vão oficializar ‘vaquinha’ para quitar estádio

O Corinthians, a Caixa Econômica Federal e a torcida Gaviões da Fiel oficializaram, nesta sexta-feira (18/10), um Protocolo de Intenções relacionado à dívida da Neo Química Arena. O objetivo é regulamentar a ”vaquinha’‘ proposta pelos torcedores para quitar a dívida do estádio.

Segundo o Corinthians informou no ‘dia da Transparência’, realizado no mês passado, o total devido para a Caixa Econômica é de R$ 710 milhões. A assinatura do contrato acontecerá nesta sexta-feira, às 16h. No evento, estará presente o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; o presidente da CAIXA, Carlos Vieira; e a diretoria do Corinthians e da Gaviões da Fiel.