Com discurso de Paiva, Vasco divulga bastidores de treino aberto

O Vasco divulgou, na tarde desta sexta-feira (18), os bastidores do treino aberto, realizado nesta manhã, em São Januário. Com direito a discurso do técnico Rafael Paiva, o vídeo mostra a festa que mais de 10 mil torcedores fizeram no palco do duelo deste sábado (19), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil – atividade foi a última antes do jogo, que será às 18h30 (de Brasília).

O comandante cruz-maltino se dirigiu aos jogadores falando do apoio da torcida, lembrando que possivelmente muitos dos presentes não conseguiram ingresso para o jogo.

