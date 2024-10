China projeta luta por título no final da Liga do Cazaquistão: ‘temos três finais’

Cria do Juventus/SP, o atacante brasileiro é o vice-artilheiro do Elimai FC neste ano e fala sobre a reta decisiva projetando conquista

A liga do Cazaquistão entrou em sua fase final. Faltando apenas quatro rodadas para o término, um brasileiro tem a chance de levantar o troféu. O atacante China, revelado pela Juventus de São Paulo, revelou detalhes sobre o Elimar, atual terceiro colocado com 37 pontos, a dois do líder Ordabasy, que soma 39.

Neste domingo (20), o time de China enfrentará o Astana. Na sequência, o Elimar medirá forças contra o Atyrau e o Ordabasy, sendo que este último confronto será na rodada final e, provavelmente, decidirá o campeão nacional de 2024. A partida contra o Aksu foi cancelada, já que o adversário não participa mais do campeonato.

China comentou sobre os últimos jogos e analisou as decisões

“Temos três finais pela frente e vamos dar o nosso máximo para buscar o título do campeonato. Essa pausa no calendário devido à Data Fifa está sendo de extrema importância para ajustarmos alguns detalhes nos treinamentos. É uma final muito decisiva, principalmente pelo confronto direto na última rodada, que também vamos tratar como o jogo da vida”, disse o jogador. Ele ainda completou: